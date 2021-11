Randale in Tamm

Ein 39-Jähriger muss die Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen, nachdem er fast das komplette Inventar einer Gaststätte in Tamm demoliert, den Inhaber angegriffen und die Polizei zu bespucken versucht hat.















Tamm - Nahezu die komplette Einrichtung einer Gaststätte in Tamm (Kreis Ludwigsburg) hat am Montagabend ein 39-Jähriger im Suff verwüstet. Er warf Tische und Stühle durch das Lokal und beschädigte Kaffeemaschine und weiteres Inventar. Als der Chef den Randalierer hinauszukomplimentieren versuchte, soll dieser ihm mehrfach ins Gesicht geschlagen haben, berichtet die Polizei. Als Polizeibeamte ihn mit Handschellen fesseln wollten, wehrte sich der aggressive 39-Jährige und versuchte, sie zu bespucken. Seine Nacht verbrachte der Mann dann auf richterliche Anordnung in der Ausnüchterungszelle des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen. Laut Atemtest hatte er 2,6 Promille Alkohol im Blut.