Randale in Stuttgart

1 Nach einer Drogenkontrolle beginnt im Juni die Randale in der City. Foto: /ARNULF HETTRICH

Ein mutmaßlicher Drogenhändler wird kontrolliert, umstehende solidarisieren sich mit ihm gegen die Polizei: So begann die Krawallnacht im Juni. Der Prozess gegen den Dealer beginnt am heutigen Dienstag.

Stuttgart - Mit der Verfolgungsjagd eines 17-Jährigen hat alles seinen Anfang genommen: In der Krawallnacht vom 20./21. Juni begannen die Ausschreitungen, als die Polizei einen jungen Mann festnehmen wollte. Er soll Drogen dabei gehabt und wohl auch damit gehandelt haben. Am Dienstag muss er sich wegen dieses Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vor dem Stuttgarter Amtsgericht verantworten.

Die Polizei kontrolliert einen 17-Jährigen

Die Polizei sah den Jugendlichen am Eckensee, er stand bei einer Gruppe. Er habe sich „auffällig verhalten“, deswegen sollte er kontrolliert werden. Der 17-Jährige rannte weg. Die Polizei konnte ihn aber schon auf der gegenüberliegenden Seite des Schlossplatzes, an der Bolzstraße, stoppen. Unterwegs hatte er etwas weggeworfen, die Polizei fand einen kleinen Plastikbeutel mit Cannabis. Bei seiner Festnahme fingen die jungen Leute, bei denen der 17-Jährige zuvor gestanden hatte, an, die Polizei zu beleidigen und zu attackieren. Die Situation schaukelte sich auf, und es kam zu den Ausschreitungen, weil sich immer mehr Personen der gruppe anschlossen.

Wegen der Festnahme beginnt die Randale

Schließlich stellten sich insgesamt rund 500 Personen gegen die Polizei. Sie demolierten 25 Streifenwagen. Einige zogen später durch die Innenstadt, schlugen Schaufenster ein, plünderten Läden. Der Sachschaden wird auf 460 000 Euro geschätzt.

Der junge Mann bleibt auf freiem Fuß

Inzwischen hat die Soko Eckensee mehr als 80 Tatverdächtige ermittelt, die beteiligt gewesen sein sollen. Es handelt sich überwiegend um junge Männer im Alter von 13 bis 33 Jahren. Der 17-Jährige kam damals nach der Anzeigenaufnahme auf dem Polizeirevier wieder auf freien Fuß – für die Polizei ein Routinefall, in jener Nacht mit ungeahnten Folgen.