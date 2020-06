1 Gewalttätige Kleingruppen haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Stuttgarter Innenstadt verwüstet und mehrere Beamte verletzt. (Archivbild) Foto: dpa/Julian Rettig

Nach den Krawallen in Stuttgart hat die Polizei 26 Tatverdächtige ermittelt. Acht sitzen in Untersuchungshaft. Zudem sei die Zahl der Ermittler noch einmal deutlich erhöht worden.

Stuttgart - Nach den Ausschreitungen in der Stuttgarter Innenstadt am vergangenen Wochenende hat die Polizei einen weiteren Tatverdächtigen ermittelt. Darüber hat Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Mittwoch nach dpa-Informationen in einer nicht öffentlichen Sondersitzung den Innenausschuss des Landtags informiert. Damit sind es nun 26 Tatverdächtige nach den Krawallen am Wochenende. Zudem sei die Ermittlungsgruppe von 40 auf 75 Personen erweitert worden.

Acht Randalierer in Untersuchungshaft

Acht mutmaßliche Randalierer sitzen in Untersuchungshaft, einer von ihnen wegen Verdachts auf versuchten Totschlag. Ein weiterer Haftbefehl war gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt worden. Unklar ist bislang, ob auch gegen den neuen Tatverdächtigen Haftbefehl beantragt wird. 16 zunächst vorläufig festgenommene mutmaßliche Beteiligte wurden den Angaben zufolge wieder entlassen.