17 Die Polizei hat eine neue Hotline für Hinweise zur Krawallnacht eingerichtet. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Nach den Krawallen in Stuttgart hat die Polizei nun ein neues Hinweistelefon eingerichtet, bei dem sich Zeugen der Tatnacht melden können.

Stuttgart - Die Aufarbeitung der schweren Krawalle in der Stuttgarter Innenstadt am vergangenen Wochenende geht weiter voran. Wie die Polizei am Mittwochnachmittag bekannt gab, hat sie ein neues Hinweistelefon eingerichtet. Unter der Nummer 0800/503 503 533 können sich Zeugen melden, die etwas zur Aufklärung der Tatnacht beitragen können.

In der Nacht von Freitag auf Samstag eskalierte eine Drogenkontrolle am Eckensee völlig. Bis in den Morgen zogen 400 bis 500 Randalierer plündernd durch die Stadt und lieferten sich eine Straßenschlacht mit der Polizei. Der materielle Schaden geht in die Millionen.

Mittlerweile hat die Polizei 26 Tatverdächtige ausfindig gemacht. Gegen einen 16-Jährigen wird sogar wegen versuchten Totschlags ermittelt.