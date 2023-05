1 Mit Einbruch der Dunkelheit übernimmt die Polizei am Eckensee die Regie. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Die Szene am Eckensee in Stuttgart freut sich über Gespräche - und die Polizei darüber, dass nach der Randale vor einer Woche nun alles wieder unter Kontrolle scheint.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Die Treppe am Königsbau im Stuttgarter Stadtzentrum hat eine unrühmliche Vergangenheit. Bei der Fußball-WM 2006 hatten sich dort englische Hooligans zusammengerottet und mit Stühlen, Tischen und Flaschen geworfen. 378 britische Rabauken waren an jenem Junitag von der Polizei eingekesselt und festgenommen worden, und die Bilder von der Treppe gingen als Schatten des Sommermärchens um die Welt. Genau dort, mitten auf der belebten Flaniermeile Königstraße, gibt es nun am späten Samstagabend eine Festnahme. Vor einer Woche hatte so etwas noch Ausschreitungen und Plünderungen ausgelöst. Und jetzt?