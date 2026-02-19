Randale in Steinenbronner Kirche: Kaputtes Kirchenfenster und verwüsteter Altar – Wie der Täter gewütet hat

Ein 32-Jähriger zerstört in der katholischen Kirche in Steinenbronn Kircheninventar – darunter ein wertvolles Buntglasfenster. Er hinterlässt eine Spur der Verwüstung.
Die Meldung hat selbst Hartgesottene bei Kirche und Polizei verwundert: Am Sonntag lässt sich ein 32 Jahre alter Mann in der katholischen Heilig-Geist-Kirche in Steinenbronn einschließen und randaliert. Der Täter hinterlässt eine Schneise der Verwüstung: Eine besondere Kirchenfensterscheibe geht zu Bruch, Stühle, Sitzbänke, Bibeln und der Kirchenboden werden beschädigt. Auch der Altar wird verwüstet. Als sich der Täter an der Orgel ausprobiert, trifft die Polizei ein und nimmt ihn fest.