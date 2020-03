1 Mit einem aufmüpfigen Teenager hat es die Polizei am Sonntag in Sachsenheim zu tun gehabt. Foto: dpa/Patrick Seeger

Weil er aus einem Heim für Jugendliche abgehauen ist, hat die Polizei im Kreis Ludwigsburg nach einem 16-Jährigen gesucht. Die Beamten finden ihn, haben aber so ihre Probleme mit dem jungen Mann.

Sachsenheim - Ein aufsässiger 16-Jähriger, der aus einer Jugendeinrichtung getürmt war, hat am Sonntag mehrere Polizisten in Sachsenheim (Kreis Ludwigsburg) auf Trapp gehalten. Wie die Polizei mitteilte, hatten die Beamten den Jungen gegen 23.30 Uhr im Stadtteil Hohenhaslach angetroffen. Weil er nicht freiwillig zurück in die Einrichtung wollte, nahmen sie ihn fest und legten ihm Handschellen an. Da er seine Hände so nicht mehr benutzen konnte, versucht der 16-Jährige im Streifenwagen, den neben ihm sitzenden Beamten mit einem Kopfstoß zu verletzen. Auch das gelang ihm nicht. Offenbar frustriert schlug der Jugendlichen seinen Kopf gegen die Seitenscheibe des Autos.

Angehörige des 16-Jährigen kamen hinzu, dabei konnte sich der renitente Jugendliche aus dem Polizeiwagen befreien. Als er einen der Polizeibeamten zweimal gegen den Oberschenkel trat, wurde er von zwei seiner Familienmitglieder, die sich zunächst für ihn eingesetzt hatten, zurückgedrängt. Mit Hilfe weiterer Polizisten, die von ihren Kollegen alarmiert worden waren, gelang es schließlich, den Wüterich zu bändigen. Bei der Festnahme wehrte sich der 16-Jährige erneut heftig. Unter anderem mit Kopfstößen versucht er, sich zu befreien.