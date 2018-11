Randale in Murrhardt Unbekannter schlägt auf Passanten ein

Von fro 24. November 2018 - 15:30 Uhr

Ein Unbekannter hat in Murrhardt grundlos auf Passanten eingeschlagen. Foto: dpa

Ein Mann malträtiert in der Murrhardter Innenstadt eine junge Frau und einen jungen Mann mit Fäusten. Die Polizei sucht nach ihm, konnte ihn bisher aber noch nicht identifizieren.

Murrhardt - Ein bisher unbekannter Mann hat am Freitagabend in Murrhardt randaliert und grundlos auf Passanten eingeschlagen. Zeugen hatten den Mann zunächst dabei beobachtet, wie er gegen 17.35 Uhr im Klosterhof an einem geparkten Auto den Heckscheibenwischer abriss. Anschließend lief er weiter über den Marktplatz, um in der Hauptstraße auf Höhe des AOK-Gebäudes unvermittelt mit der Faust auf eine 22-Jährige einzuschlagen. Die Frau ging dabei zu Boden und verletzte sich leicht. Der Unbekannte ließ zwar von ihr ab, schlug dann an der Bushaltestelle Hörschbachstraße erneut auf einen Passanten ein. Der angegriffene 19-Jährige wehrte sich, wurde aber ebenfalls leicht verletzt.

Fahndung führt bisher nicht zu Erfolg

Eine sofort eingeleitet Fahndung durch die Polizei blieb bisher ergebnislos. Der Mann wird als 1,70 bis 1,80 Meter groß, mit schlanker Statur und Dreitagebart beschrieben. Bekleidet war er mit einem orangenen Anorak ohne Kapuze und einer blauen Hose, er führte einen dunklen Rucksack mit sich. Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 71 91/90 90 mit der Polizei Backnang in Verbindung zu setzen.