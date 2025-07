Blumen aus- und Plakate abgerissen – Unbekannte wüten am Freibadkiosk

Randale in Mundelsheim

1 Die Schadenshöhe steht laut Polizei noch nicht fest (Symbolbild). Foto: Daniel Karmann/dpa

Unbekannte haben am Wochenende in Mundelsheim ihrer Zerstörungswut freien Lauf gelassen. Abgesehen hatten es die Täter auf den Freibadkiosk.











Unmut über das fehlende Sommerwetter? Vermutlich war es eher blinde Zerstörungswut, die Unbekannte am Wochenende dazu getrieben hat, am Freibadkiosk im Wertweg in Mundelsheim zu randalieren.