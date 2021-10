1 Mit Alkohol ans Steuer – ein absolutes No-Go, das Folgen hat. Foto: imago//Julian Buchner

Ein 38-Jähriger hat am Samstagabend in Bietigheim und Kirchheim/Neckar die Polizei in Schach gehalten. Er war alkoholisiert mit seinem fünfjährigen Kind im Auto unterwegs.















Bietigheim - Ein Unfall beim Ausparken, danach die Flucht, Gefährdung im Straßenverkehr, Randale. Die Liste der Vorwürfe gegen einen 38-jährigen Daimlerfahrer ist lang.

Zur Rede gestellt wurde der offensichtlich stark Betrunkene am Samstagabend von Zeugen auf einem Parkplatz in der Besigheimer Straße in Bietigheim. Als er mit seiner fünfjährigen Tochter ausstieg, um kurz darauf wieder mit ihr wieder wegzufahren, kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen ihm und den Zeugen. Polizeibeamte konnten die Situation beruhigen und das Mädchen an die Mutter übergeben.

Nach der Blutprobe fuhr der 38-Jährige mit einem Taxi nach Kirchheim, flüchtete jedoch, ohne zu bezahlen, zu Fuß. Kurze Zeit später ging ein weiterer Notruf aus einer Gaststätte in Kirchheim bei der Polizei ein, in der der 38-Jährige randalierte.