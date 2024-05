1 Der Ballermann ist ein beliebtes Ausflugsziel bei deutschen Fußballfans. (Archivbild) Foto: imago/Eibner

Randale deutscher Urlauber gehört am Ballermann zum Alltag. Diesmal setzte die mallorquinische Polizei dagegen Platzpatronen ein.











Die Polizei auf Mallorca hat einer Party von randalierenden Fußballfans von Alemannia Aachen am Ballermann mit Schüssen ein Ende gesetzt. Die Beamten setzten dabei am Montag an der Playa de Palma Platzpatronen ein, um die Fans von der sogenannten Schinkenstraße zu vertreiben, wie ein Sprecher der Polizei auf der spanischen Mittelmeerinsel am Dienstag auf Anfrage bestätigte.