Zugehörige der letzten Generationen Auto haben sich am Donnerstag im Ramp Space im Dorotheenquartier versammelt, um Wladimir Kaminer und Andi Schweiger dabei zu lauschen, wie sie über Mobilität, Motoren und – Achtung, Buzzword – Fahrfreude sprachen. Eingeladen hatten Ramp-Chefredakteur Michael Köckritz, der den Talk moderierte, sowie der BMW Drivers Club, dessen Markenbotschafter der Schriftsteller sowie der Spitzenkoch sind. Die mit doppeltem Olympia-Gold ausgezeichnete Biathletin und einzige Frau in der Runde, Magdalena Neuner, ließ sich aus gesundheitlichen Gründen leider entschuldigen.

In einem vollen Ramp Space, der eigentlich schon weg sein wollte, aber wegen vieler Event-Anfragen dann doch sein Pop-up verlängert hat, wie Köckritz verrät, wurde klar, dass für die Auto-Community dasselbe gilt wie für die meisten Fan-Gemeinschaften: In einer digitalen Welt sehnen sie sich zunehmend nach Live-Erlebnissen und Face-to-Face-Gesprächen mit Gleichgesinnten.

Die „schöne Illusion“: Über Freiheit und Selbstbestimmung

Der Zugang zum Gefährt ist dabei so unterschiedlich wie die Markenbotschafter selbst. „Ich bin in einem autoarmen Land aufgewachsen, in der Sowjetunion“, sagt Kaminer. „Wir hatten ziemlich frische Luft.“ Im Haus, in dem er großgeworden ist, haben 80 Parteien gewohnt. „Davon hatten vielleicht drei ein Auto.“ Seinen ersten eigenen Wagen besaß der russisch-deutsche Autor erst viele Jahre später und lernte das Gefühl der Freiheit und Selbstbestimmung, das sich einstellt, sobald man am eigenen Steuer sitzt, erst dann kennen. „Eine Illusion“, wie er hinzufügt, „denn wir sind ja trotzdem auf unserer festen Route. Aber eine schöne Illusion!“

Fernsehkoch und Kochschulenbetreiber Andi Schweiger kam nicht mit leeren Händen zum Ramp Space. Foto: ramp/Matthias Mederer

Ein wenig anders sehen die Kindheitserinnerungen von Fernsehkoch Andi Schweiger aus. „Meine Eltern hatten ein Auto, haben aber keinen besonderen Wert auf das Fahrzeug gelegt: Es musste uns Kinder sicher von A nach B bringen.“ Für ihn selbst spielen Fahrzeug und Fahrgefühl aber eine viel größere Rolle. „Ich fahre mindestens viermal im Jahr über 1200 Kilometer mit der Familie, lange Strecken machen mir nichts aus, im Gegenteil“, erzählt der Wahl-Münchner. „Wir waren letztes Jahr drei Monate mit dem Auto unterwegs. Das ist für uns auch eine Art Entspannung: Einfach halten zu können, wo man möchte und nicht zu wissen, was hinter der nächsten Kurve liegt.“ Der größte Luxus sei es, sich diese Zeit zum Reisen mit dem eigenen Gefährt nehmen zu können, beteuert Schweiger.

Ein wenig habe sich seine Auto-Passion schon auf den kleinen Sohn übertragen, berichtet er schmunzelnd. „Als ich nach der Winterpause den V8 angeschmissen habe, hat er laut angefangen zu lachen.“ Im Hause Kaminer hat sich die Autoliebe indes nur auf einen Teil weitervererbt: „Meine Tochter hat einen Bus, einen Mini und einen Motorroller. Aber mein Sohn kann Autos nicht ausstehen, er fährt nur Scooter.“

Tankstellen-Kultur: Wo in der Provinz das Leben pulsiert

Wenn man den Berliner Schriftsteller nach einem besonderen Tankstellenerlebnis fragt, gerät er ins Schwärmen über das Land der Berge. „Wir haben mal einen Film in Oberösterreich gedreht. Und in dieser Stadt war nichts los: Alles hatte geschlossen, niemand war unterwegs. Dann bin ich zur Tankstelle gegangen – und dort waren sie alle! Junge Leute, die Party gemacht haben, alte Leute, die Zeitung gelesen haben, Leute, die dort Lebensmittel eingekauft oder Kaffee getrunken haben“, lacht er. „Da hat das Leben stattgefunden!“ An einer Stuttgarter Tankstelle würde einem das vermutlich nicht passieren. „An einer norddeutschen schon!“, beteuert Schweiger, der vor vielen Jahren unter Vincent Klink in der Wielandshöhe gelernt hat.

Bis zum 13. März kann man dem Ramp Space und der Ramp-Redaktion noch einen Besuch abstatten, danach zieht das Pop-up des Auto- und Luxus-Magazins weiter. Düsseldorf soll der nächste Halt sein.