Stuttgart - Fußball-Oberligist Stuttgarter Kickers steht an diesem Samstag (14 Uhr/Gazi-Stadion) vor einem wichtigen Heimspiel gegen Aufsteiger 1. FC Rielasingen-Arlen. „Ich kann versichern, die Spieler ziehen zu 100 Prozent mit. Wir alle investieren noch mehr, um wieder in die Erfolgsspur zu kommen“, sagt Trainer Ramon Gehrmann, der im Interview auch Einblicke in seinen Führungsstil gibt.