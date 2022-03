1 Die Berliner Band Rammstein Foto: dpa/Christoph Soeder

Die Berliner Band hat ihre neue Single „Zeit“ veröffentlicht. Das neue Album von Rammstein soll am 29. April folgen.















Am 29. April erscheint das neue Rammstein-Album „Zeit“. Exakt drei Jahre nach dem unbetitelten Multiplatinum-Album legt eine der international erfolgreichsten deutschen Bands aller Zeiten einen Nachfolger vor. Als erste Single hat die Band Rammstein jetzt den Titelsong „Zeit“ veröffentlicht, eine Ballade. Die Welt-Premiere des Videos fand parallel auf dem offiziellen Youtube-Kanal der Band statt. Regie für das spektakuläre Video führte Schauspieler und Musiker Robert Gwisdek, mit dem die Band hier das erste Mal zusammenarbeitet.

Zwei Jahre haben Till Lindemann (Gesang), Paul Landers (Gitarre), Richard Z. ­Kruspe (Gitarre), Flake (Keyboard), Oliver Riedel (Bass) und Christoph Schneider (Schlagzeug) an den elf Songs des Albums gearbeitet. Zur Seite stand ihnen erneut der Berliner Produzent Olsen Involtini. Aufgenommen wurde „Zeit“ in den La-Fabrique-Studios in St. Rémy de Provence, Frankreich.

Für das Cover des neuen Albums gelang Bryan Adams ein besonderer Scoop: Der kanadische Musiker und Fotograf lichtete Rammstein auf der Treppe des Trudelturms in Berlin-Adlershof ab. Der Titelsong des neuen Albums erscheint als 10-Zoll-Single, Gatefold Black Vinyl, CD im Digipack und in digitaler Form.