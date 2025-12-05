Giovanni Zarrella feierte sein Debüt als Gastgeber der ZDF-Weihnachtsshow - mit Rekordspenden und bewegenden Momenten. Besonders emotional: Eros Ramazzotti nutzte seinen Auftritt, um dem krebskranken Thomas Gottschalk Genesungswünsche zu schicken. Auch Zarrella schloss sich den Worten an.
Giovanni Zarrella (47) hat am Donnerstagabend sein Debüt als Gastgeber von "Die große Weihnachtsshow" im ZDF gefeiert - und dabei gleich für einen denkwürdigen TV-Moment gesorgt. Als sein Idol Eros Ramazzotti (62) auf der Bühne in Offenburg stand, wurde es unerwartet emotional: Der italienische Superstar richtete vor laufenden Kameras bewegende Worte an Thomas Gottschalk (75), der erst vor wenigen Tagen seine Krebserkrankung öffentlich gemacht hatte.