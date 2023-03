1 Kein Kaugummi während des Ramadans? Foto: artfotoxyz / shutterstock.com

Kaugummi kann dabei helfen, das Hungergefühl zu unterdrücken und schlechten Atem zu überdecken. Doch bricht man damit das Fasten?









Der Ramadan ist eine einmonatige Fastenzeit, die von Muslimen in aller Welt begangen wird. Während dieser Zeit sollen die Gläubigen von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang auf Essen und Trinken verzichten. Gilt das auch für Kaugummi?

Darf man während des Ramadans Kaugummi kauen?

Der Konsens unter den islamischen Gelehrten geht dahin, dass Kaugummi das Fasten bricht. Das liegt daran, dass beim Kauen von Kaugummi Aromastoffe, Zucker oder andere Stoffe in den Magen gelangen. Selbst kleinste Mengen an Nährstoffen würden das Fasten unterbrechen. Auch zuckerfreier Kaugummi enthält künstliche Süßstoffe, die vom Körper verstoffwechselt werden können, was ebenfalls zum Fastenbrechen führen kann.

Manche Gelehrten verweisen als Alternative auf Kaugummis, die frei von jeglichen Aromen, Zuckern und Süßstoffen sind. Allerdings sollte man auch hier aufpassen, da sich Stücke von der Masse ablösen und in den Magen gelangen könnten. Davon abgesehen ist das Kauen solcher geschmacklosen Kaumassen nicht sehr angenehm. Man kaut im wahrsten Sinne des Wortes auf einem Stück Kunststoff herum.

Fazit:

Es wird allgemein empfohlen, während des Ramadans keinen Kaugummi zu kauen, da er das Fasten unterbrechen kann.