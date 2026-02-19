Ramadan: Islamischer Fastenmonat beginnt an diesem Donnerstag

Das Fasten im neunten Monat des islamischen Kalenders ist für Muslime Pflicht. Laut Studie halten sich auch in Deutschland die meisten an den Verzicht bis Sonnenuntergang.
Am heutigen Donnerstag beginnt der islamische Fastenmonat Ramadan. 30 Tage lang sollen Muslime und Musliminnen dann von der Morgendämmerung bis Sonnenuntergang auf Essen und Trinken, aber auch auf Rauchen und Geschlechtsverkehr verzichten. Die Enthaltsamkeit soll die Gläubigen daran erinnern, dass die spirituellen und ethischen Lehren des Islams einen höheren Stellenwert haben als die eigenen Bedürfnisse: das Gebet und die Hingabe an Gott, die Solidarität mit Armen und Schwachen und das Wirken für die Mitmenschen. So gilt der Ramadan auch als Monat der guten Taten, der Versöhnung und der Familie. Laut einer Studie beachten rund drei Viertel der Musliminnen und Muslime in Deutschland die Ramadan-Gebote ganz oder teilweise.