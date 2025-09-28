Ralph Siegel wird 80: Von allem ein bisschen

Er erfand den Schlachtruf „Hossa!“ und zog mit Dschinghis Khan in die Disco: Ralph Siegel schuf Hit um Hit. Nun feiert er einen runden Geburtstag.
Harrogate in Nordengland, es ist der 24. April 1982. Im schwarzen, mit Glitzersteinchen besetzten Taftkleid und weißem Bubikragen sitzt die 17-jährige Saarbrücker Gymnasiastin Nicole Hohloch auf einem Barhocker, ihre Gitarre auf dem Schoß. Mit ihrer mittelblonden, seitlich wie zu Vorhangvolants aufgeföhnten Mähne erinnert sie an einen Rauscheengel zur Vorweihnachtszeit. Um sie schart sich eine Band mit Harfe, Bass, Gitarre, Schlagzeug und Flügel, die Atmosphäre beim Eurovision Song Contest ist feierlich. Wer damals vor der Röhre sitzt, ahnt vielleicht, dass dieser Abend in die Geschichte der seit 1956 bestehenden Show eingehen wird.