Rallye Leo-Motor-Classic: Hochkarätige Oldtimer beleben Leonberg

9 Viele Besucher wurden beim Anblick der alten Autos ganz nostalgisch. Foto: Simon Granville

Ob britische Limousine, US-Polizeiauto oder ein 25-PS-Miniauto – die bunte Mischung der Oldtimer, die sich auf dem Leonberger Marktplatz zusammengefunden hat, macht nicht nur den Besitzern Spaß. Und an diesem Sonntag heißt es: Nach der Ausfahrt ist vor dem Sonntagsbummel.











Das Cabriowetter belebt den Leonberger Marktplatz, auf dem dicht an dicht die Oldtimer stehen – Cabrios und Limousinen unterschiedlichster Jahrgänge. Die Fahrerinnen und Fahrer wirken ausgelassen. Zum Start der Rallye Leo-Motor-Classic – pünktlich um 11 Uhr – heulen die Motoren auf. Es liegt Benzingeruch in der Luft. Die Zuschauer scheint das nicht zu stören, für die Teilnehmer gehört es sowieso dazu. Sehr unterschiedliche Autos sind in diesem Jahr dabei und nur zu gerne sprechen die Besitzer mit allen Interessierten über ihre Schätzchen.