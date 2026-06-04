In der dritten Folge ihrer Sky-Doku "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja" regeln Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne vor der Hochzeit ihre Finanzen. Der Ehevertrag soll auch Kritikern den Wind aus den Segeln nehmen.
Nach dem Jawort von Ralf Schumacher (50) und Étienne Bousquet-Cassagne (36) am vergangenen Samstag steuert auch die Sky-Doku "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja" auf ihr großes Finale zu. In der dritten Folge, die ab dem 4. Juni bei Sky und Wow zu sehen ist, blickt das Paar auf seine gemeinsame Vergangenheit zurück. Ralf Schumacher machte im Sommer 2024 seine neue Liebe öffentlich. "Wir standen im Weinshop, als ein älterer Engländer zu mir sagte: 'Ralf, du bist immer noch Single? Noch immer keine Frau?' Und Étienne stand neben mir. Da dachte ich mir, jetzt muss bald eine Lösung her."