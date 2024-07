Ralf Schumachers Coming-Out: Ex-Formel 1-Pilot: Richtiger Partner ist das Schönste im Leben

1 Ralf Schumacher hat sich bei Instagram erstmals mit seinem neuen Partner gezeigt. Foto: dpa/Federico Basile

Arm in Arm mit einem Mann zeigt sich Ralf Schumacher auf Instagram - und bekommt dafür schnell Tausende Likes.











Der ehemalige Rennfahrer Ralf Schumacher zeigt sich in einem Instagram-Post vor romantischer Kulisse Arm in Arm mit einem Mann. Das Schönste im Leben sei, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite habe, mit dem man alles teilen könne, schrieb der 49-Jährige am Sonntagabend dazu. Das Foto zeigt die beiden Männer in Rückenansicht, wie sie aufs Meer blicken, offensichtlich von einem Boot aus. Die Sonne färbt den Himmel rötlich-gelb. Innerhalb kurzer Zeit markierten Tausende den Post mit „Gefällt mir“. Ein Nutzer schrieb: „Ralf, wenn das ein Outing ist, muss ich sagen, Respekt.“