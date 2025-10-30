Am Donnerstagabend sind Ralf Schumacher und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne in der ARD-Quizshow "Wer weiß denn sowas?" bei Kai Pflaume zu Gast. Das Paar stellt sich der Herausforderung und tritt am TV gegeneinander an.
Seltener Paar-Auftritt im TV: Am Donnerstagabend (Das Erste, 18:00 Uhr) treten Ralf Schumacher (50) und Étienne Bousquet-Cassagne (36) bei der ARD-Quiz-Show "Wer weiß denn sowas??" gegeneinander an. "Es war ein spannender Moment, in dem wir gegeneinander antraten", schreibt Étienne Bousquet-Cassagne zum Instagram-Post, der die zuvor aufgezeichnete Show von heute Abend anpreist. Weiter bedankt er sich bei Moderator Kai Pflaume (58): "Vielen Dank an Kai Pflaume für seine Einladung und an unsere beiden Spielpartner".