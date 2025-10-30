Am Donnerstagabend sind Ralf Schumacher und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne in der ARD-Quizshow "Wer weiß denn sowas?" bei Kai Pflaume zu Gast. Das Paar stellt sich der Herausforderung und tritt am TV gegeneinander an.

Seltener Paar-Auftritt im TV: Am Donnerstagabend (Das Erste, 18:00 Uhr) treten Ralf Schumacher (50) und Étienne Bousquet-Cassagne (36) bei der ARD-Quiz-Show "Wer weiß denn sowas??" gegeneinander an. "Es war ein spannender Moment, in dem wir gegeneinander antraten", schreibt Étienne Bousquet-Cassagne zum Instagram-Post, der die zuvor aufgezeichnete Show von heute Abend anpreist. Weiter bedankt er sich bei Moderator Kai Pflaume (58): "Vielen Dank an Kai Pflaume für seine Einladung und an unsere beiden Spielpartner".

Zur Unterstützung von Ralf Schumacher und Partner Étienne raten Comedian Bernhard Hoëcker (55) und Schauspieler Wotan Wilke Möhring (58) mit. Die vier Männer müssen bei Kai Pflaume skurrile und knifflige Fragen aus Wissenschaft, Tierwelt und dem täglichen Leben beantworten.

Beziehungstest zum Liebesjubiläum

Für Ralf Schumacher und Étienne kommt die Quiz-Show als Beziehungstest zum 3-jährigen Liebesjubiläum. "Ralf Schumacher und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne feiern drei Jahre Liebe - und wagen jetzt den ultimativen Beziehungstest: Im Rateduell bei 'Wer weiß denn sowas?' treten die beiden gegeneinander an!", heißt es im Post.

Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne sind seit 2022 ein Paar. Sie machten ihre Beziehung im Juli 2024 öffentlich. Kennengelernt haben sie sich bereits 2019 in Monaco.

"Wer hat das bessere Händchen fürs richtige Wissen?", heißt es zum Bild des Paares weiter mit dem Sendehinweis. Die Show gibt es am Abend im TV um 18:00 Uhr zu sehen oder in der ARD-Mediathek als Livestream. (spot)