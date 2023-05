Ralf Moellers Weg führte von Recklinghausen nach Hollywood. Zunächst errang der Bodybuilder den Titel Mr. Universum, danach bewarb er sich so lange beim Film, bis man ihm eine Rolle gab. Und bald immer mehr, bis er schließlich an der Seite von Russell Crowe in Ridley Scotts Monumentalfilm „Gladiator“ spielte.