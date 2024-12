Ralf Moeller bestätigt: Gladiator-Star hat einen 18-jährigen Sohn

1 Ralf Moeller hat nun enthüllt, dreifacher Vater zu sein. Foto: ddp images/CI

Ralf Moeller weiß zu überraschen. Wie der Schauspieler nun enthüllt hat, ist er bereits seit 18 Jahren stolzer Vater eines Sohnes. Warum machte er die Existenz von Leon nun öffentlich?











Die Fans des deutschen Schauspielers Ralf Moeller (65) staunten nicht schlecht, als der "Gladiator"-Star auf seinem offiziellen Instagram-Account ein neues Bild teilte. Darauf zu sehen: Ein junger, oberkörperfreier und durchtrainierter Mann, der gerade eine Langhantel stemmt, und daneben ein stolz dreinblickender Moeller. Was das Foto schon vermuten ließ, schien der Star im Kommentar zum Foto dann zu bestätigen: "Alles Gute zum 18. Geburtstag, Leon", steht da zu lesen. Daneben ein Herz-Emoji und der in Großbuchstaben gehaltene Begriff "DAD", also Papa.