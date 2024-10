Raketensystem „Starship“: SpaceX fängt Raketenstufe bei Start auf

1 Erstmals ist es SpaceX gelungen, die untere Raketenstufe nach einem Start wieder aufzufangen. Foto: AFP/HANDOUT

Mit einer Gesamthöhe von 120 Metern ist das „Starship“ von Elon Musk größer als die Freiheitsstatue. Jetzt ist es zu einem fünften Test gestartet.











Das größte jemals gebaute Raketensystem der Raumfahrtgeschichte ist zu einem fünften Testflug aufgebrochen. Das unbemannte „Starship“ hob am Sonntag vom Weltraumbahnhof des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk im US-Bundesstaat Texas ab, wie Live-Bilder zeigten. Vorgesehen war ein rund einstündiger Testflug. Erstmals wurde bei diesem Test versucht, die untere Raketenstufe direkt am Startturm wieder zu landen - was auch gelang.