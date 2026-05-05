Raketenalarm in Dubai: Verona Pooth sagt Hamburg-Reise kurzfristig ab

Am Montag gab es wieder iranische Drohnen- und Raketenangriffe in den Vereinigten Arabischen Emiraten - und das hat auch Auswirkungen auf die OMR-Messe in Hamburg. Auf Verona Pooth, die aus Dubai anreisen wollte, müssen die Besucherinnen und Besucher verzichten.
Verona Pooth (58) hat ihre Teilnahme an der OMR-Messe, dem großen Digital-Festival am Dienstag und Mittwoch in Hamburg, kurzfristig abgesagt. Eigentlich wollte sie von ihrer Wahlheimat Dubai in die Hansestadt fliegen, wo sie auf der "Bild"-Bühne sprechen sollte. Doch wie die Zeitung am Dienstagmittag berichtete, trat sie von der Reise wegen der angespannten Sicherheitslage zurück.