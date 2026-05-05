Raketenalarm in Dubai: Verona Pooth sagt Hamburg-Reise kurzfristig ab

Am Montag gab es wieder iranische Drohnen- und Raketenangriffe in den Vereinigten Arabischen Emiraten - und das hat auch Auswirkungen auf die OMR-Messe in Hamburg. Auf Verona Pooth, die aus Dubai anreisen wollte, müssen die Besucherinnen und Besucher verzichten.

Verona Pooth (58) hat ihre Teilnahme an der OMR-Messe, dem großen Digital-Festival am Dienstag und Mittwoch in Hamburg, kurzfristig abgesagt. Eigentlich wollte sie von ihrer Wahlheimat Dubai in die Hansestadt fliegen, wo sie auf der "Bild"-Bühne sprechen sollte. Doch wie die Zeitung am Dienstagmittag berichtete, trat sie von der Reise wegen der angespannten Sicherheitslage zurück.

Am Montag war sie noch voller Vorfreude Der Iran hatte nach der Waffenruhe Anfang April erstmals wieder Raketen Richtung der Vereinigten Arabischen Emirate abgefeuert. Am Montag wurde in Dubai zweimal Raketenalarm ausgelöst. In dieser Situation möchte Pooth ihren jüngeren Sohn Rocco (14) nicht allein lassen. Sie sagte gegenüber "Bild", dass sie ihren Koffer bereits gepackt hatte und ihre Fragen vorbereitet waren. "Für meinen Auftritt hatte ich Informationen eingeholt und alles gemacht. Aber ich kann leider nicht kommen, da wieder geschossen wird." Die Schule habe vorsichtshalber geschlossen. "Wir haben alle Warnmeldungen auf unsere Handys erhalten", schilderte die 58-Jährige die Lage.

Dabei hatte sich Verona Pooth am Montag in ihrer Instagram-Story noch voller Vorfreude auf ihren Trip nach Deutschland gezeigt. Sie kehre endlich einmal wieder in ihre Heimat zurück: "Ich liebe Hamburg."

Verona Pooth, ihr Ehemann Franjo (56) und Sohn Rocco waren im vergangenen Jahr nach Dubai ausgewandert, zwischenzeitlich aber wieder für einige Zeit in Deutschland. Zu ihrem 58. Geburtstag am 30. April war sie gerade erst wieder nach Dubai geflogen, um dort im Kreise ihrer Liebsten zu feiern. Im März erlebte die Familie bereits dramatische Stunden, weil Rocco beim Ausbruch des Iran-Krieges ohne seine Eltern in Dubai weilte. Franjo Pooth nahm eine längere Reise mit verschiedenen Etappen auf sich, um zu dem 14-Jährigen zu gelangen.

Abwarten, wie es weitergeht

"In der unklaren Situation wollte ich nicht wieder wegfliegen und Rocco alleinlassen - sonst wiederholt sich die Geschichte ja leider wieder", beschrieb Verona Pooth nun noch ihre Beweggründe, ihre Reise nach Hamburg abzusagen. Sie müsse nun sehen, "was mit Rocco ist und wie es mit seiner Schule weitergeht".

Das OMR-Festival (Online Marketing Rockstars) findet seit 2011 in Hamburg statt und hat sich zum größten Digital-Event Europas entwickelt. Auch in diesem Jahr werden in den Messehallen wieder rund 70.000 Besucherinnen und Besucher aus aller Welt erwartet. Mit dabei sind auch viele Stars - wie etwa US-Footballikone Tom Brady (48). Auch Heidi Klum (52) reist nach ihrem aufsehenerregenden Auftritt bei der Met Gala in New York City in die Hansestadt, ihr Schwager Bill Kaulitz (36) ist bereits dort.