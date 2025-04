Rakete an Silvester in Wohnung geschossen: Influencer akzeptiert Urteil – Sechsmonatige Bewährungsstrafe

ARD-Talkshow am 13. April Friedrich Merz kommt am Sonntag zu Caren Miosga

In der ARD-Talkshow "Caren Miosga" begrüßt die Moderatorin am Sonntag den CDU-Vorsitzenden und designierten Bundeskanzler Friedrich Merz. Welchen Kurs wird Deutschland künftig in Europa und der Welt einschlagen?