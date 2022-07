1 Der Einsatz hat unter den Nachbarn für einiges Aufsehen gesorgt. Foto: IMAGO/Fotostand/Gelhot

Mehrere Streifenwagen und der Rettungsdienst waren am Dienstagabend in die Raitestraße in Möglingen gerufen worden.















Helle Aufregung hat am Dienstagabend unter Anwohnern der Raitestraße in Möglingen geherrscht. Der Grund war ein Großaufgebot der Polizei, ergänzt durch einen Rettungsdienst samt Notarzt. Die Polizisten waren zudem mit Schutzschilden und schusssicheren Westen ausgestattet, einige hatten auch Diensthunde dabei. „Es gab Hinweise auf eine mögliche Bedrohung der Einsatzkräfte“, erklärte der Polizeisprecher Steffen Grabenstein. Die Polizisten hätten eine Wohnung betreten und eine Person in Gewahrsam nehmen müssen, was auch gelungen sei. Hierbei soll es sich um einen 58-Jährigen in einem Ausnahmezustand gehandelt haben. „Es war eine geplante Maßnahme, die dann doch noch recht entspannt ablief“, sagte Grabenstein. Mehr dazu wollte er nicht sagen, weil es um den Schutz von Privatpersonen gehe.