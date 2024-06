(ili/spot) 26.06.2024 - 19:39 Uhr , aktualisiert am 26.06.2024 - 19:39 Uhr

1 Rainhard Fendrich genießt die Fußball-EM und bereitet sich auf ein großes Jahr vor. Foto: IMAGO/Future Image

Die EM-Hymne der österreichischen Fußball-Fans stammt von Rainhard Fendrich. Dass der alte Hit "I Am From Austria" so beliebt ist, bezeichnet er als "eine große Ehre". Der Musiker fiebert ebenfalls leidenschaftlich mit dem Austro-Team mit.











Link kopiert



Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft ist am Dienstag (25. Juni) als Gruppenerster in das EM-Achtelfinale eingezogen. Ein Grund mehr für Spieler und Fans erneut Rainhard Fendrichs (69) Hit "I Am From Austria" anzustimmen.