Rainer Wieland bleibt: Vorsitzender des Verbands Region Stuttgart verzichtet auf EU-Comeback

CDU-Veteran Rainer Wieland hätte erneut auf die große europäische Bühne steigen können. In Ludwigsburg verkündete er nun, dass er seiner Heimatregion treu bleibt.
Beim Kreisparteitag der CDU in Ludwigsburg hat der Kreisvorsitzende Rainer Wieland für eine überraschende personelle Weichenstellung gesorgt. Der langjährige Europaabgeordnete kündigte laut einer Pressemitteilung der Ludwigsburger CDU an, ein mögliches Comeback im Europäischen Parlament nicht anzunehmen – obwohl sich ihm diese Option aktuell geboten hätte und angeblich in Straßburg aktiv um ihn geworben wurde.