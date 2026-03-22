Rainer Wieland bleibt: Vorsitzender des Verbands Region Stuttgart verzichtet auf EU-Comeback

CDU-Veteran Rainer Wieland hätte erneut auf die große europäische Bühne steigen können. In Ludwigsburg verkündete er nun, dass er seiner Heimatregion treu bleibt.

Beim Kreisparteitag der CDU in Ludwigsburg hat der Kreisvorsitzende Rainer Wieland für eine überraschende personelle Weichenstellung gesorgt. Der langjährige Europaabgeordnete kündigte laut einer Pressemitteilung der Ludwigsburger CDU an, ein mögliches Comeback im Europäischen Parlament nicht anzunehmen – obwohl sich ihm diese Option aktuell geboten hätte und angeblich in Straßburg aktiv um ihn geworben wurde.

Wieland, der dem Europaparlament 27 Jahre lang angehörte und dort 15 Jahre als Vizepräsident wirkte, war bei der Europawahl 2024 nicht erneut eingezogen. Er hatte zugunsten von Andrea Wechsler auf eine Spitzenkandidatur der CDU Baden-Württemberg verzichtet.

Reizvolles Angebot

Nach dem Wechsel des Europaabgeordneten Daniel Caspary wäre für Wieland nun jedoch ein Nachrücken möglich gewesen. Diese Entscheidung habe er sich nicht gewünscht, erklärte Wieland vor den Delegierten. Die Rückkehr auf die europäische Bühne sei „mehr als reizvoll“ gewesen. Dennoch habe er sich nun bewusst gegen ein Comeback entschieden.

Als Grund nannte er seinen Kreisvorsitz in Ludwigsburg und seine Verpflichtung gegenüber seinem aktuellen Amt als Vorsitzender des Verbands Region Stuttgart, in das er mit großer Mehrheit gewählt worden war. Er sehe seinen Platz in der Region und wolle sich dort weiterhin engagieren. Als Verbandsvorsitzender hat Wieland großen Einfluss auf die Entwicklung der Stadt Stuttgart und die fünf benachbarten Landkreise – unter anderem bereitet er die Sitzungen der Regionalversammlung und die Sitzungen der Ausschüsse vor.

Die Ankündigung wurde auf dem Parteitag mit stehenden Ovationen aufgenommen. Wieland zeigte sich sichtlich bewegt und betonte, die Entscheidung aus freien Stücken getroffen zu haben.

Rainer Wieland wird auf dem Kreisparteitag der CDU gefeiert. Foto: Hannes Griepentrog

Freude und Frust über Landtagswahl

Neben der Personalie stand beim Parteitag auch die Aufarbeitung der jüngsten Landtagswahl im Mittelpunkt. Rund 200 Mitglieder des CDU-Kreisverbands Ludwigsburg diskutierten über den Wahlkampf und die Ergebnisse. Positiv hervorgehoben wurde, dass mit Tobias Vogt, Konrad Epple und Lukas Tietze alle drei CDU-Kandidaten ihre Wahlkreise direkt gewinnen konnten. Besonders die Rückgewinnung des Wahlkreises Ludwigsburg nach zehn Jahren wurde als Erfolg gewertet.

Gleichzeitig wurde in der Aussprache auch Enttäuschung über das knappe Gesamtergebnis und das Verpassen des Wahlsiegs deutlich. Als Konsequenz sprachen sich die Mitglieder dafür aus, in anstehenden Verhandlungen Verantwortung zu übernehmen und politische Lösungen mitzugestalten.