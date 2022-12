4 Viele Menschen nahmen Abschied von Rainer Schaller. Foto: dpa/Annette Riedl

Bei einer Trauerfeier haben Hunderte Menschen Abschied von dem bei einem Flugzeugabsturz gestorbenen McFit-Gründer Rainer Schaller genommen. Unter den prominenten Gästen in Berlin waren am Donnerstag Schauspieler Til Schweiger, Sänger Alec Völkel und Medienpsychologe Jo Groebel. Die Menschen versammelten sich vor dem Stadtkloster Segen und schützten sich mit Schirmen vor dem Regen.

Schaller war am 21. Oktober mit einem Privatflugzeug in Costa Rica abgestürzt. An Bord der Maschine waren neben dem Unternehmer seine Partnerin, die beiden Kinder, ein weiterer Deutscher und der Schweizer Pilot. Elf Tage nach dem Absturz hatten die Behörden die Suchaktion endgültig eingestellt. Vier der sechs Menschen, die in der Maschine saßen, wurden nach früheren Angaben noch vermisst.

Schaller stammt aus Schlüsselfeld (Bayern), dort hat auch seine RSG Group ihren offiziellen Sitz. Er wurde 1969 in Bamberg geboren und gründete 1997 sein erstes Fitnessstudio in Würzburg. Er setzte auf das Discountprinzip im Fitnessbereich und schaffte mit McFit eine riesige Studiokette.