Bei der Verleihung des Rosa Detlef werden Erinnerungen wach: Was Preisträger Richard Arnold, OB von Schwäbisch Gmünd, 1991 mit Frl. Wommy Wonder beim „Gay Day“ im Perkins Park erlebte.
Der Preis heißt Rosa Detlef und ist eine ironische Anspielung an vergangene Zeiten. Früher galt der Name Detlef in manchen Regionen als abwertender Begriff für Männer, die wahrnehmbar schwul lebten. Der Preis dreht diese Beleidigung also ins Positive: Wer den Rosa Detlef bekommt, wird dafür geehrt, sich mutig, sichtbar und engagiert für queere Rechte einzusetzen – genau das, wofür „Detlef“ früher verspottet wurde. In diesem Sinne ist der Name ironisch, selbstbewusst und politisch zugleich: aus Spott wird Anerkennung, aus Schimpfwort wird Symbol für Stolz und Haltung.