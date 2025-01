Die Fans von Rainbow dürfen sich mitfreuen: Noeul, ein ehemaliges Mitglied der beliebten Second-Generation-Girlgroup, hat auf Instagram ihre bevorstehende Hochzeit bekannt gegeben. Die Zeremonie soll im April 2025 stattfinden, passend zur schönen Frühlingszeit.

Noeul teilte die Neuigkeit mit einer herzlichen Nachricht und Fotos von ihrem Verlobungsshooting, die in Hongkong aufgenommen wurden. In ihrer Ankündigung beschrieb sie ihren Verlobten als ihre wichtigste Stütze im Leben: „Er ist wie ein starker Baum, der mir Schatten spendet, ein Zufluchtsort, der mich in schwierigen Zeiten unterstützt hat. Dank ihm konnte ich zu der Person werden, die ich heute bin, und ich bin ihm unendlich dankbar.“

Fotoshooting in Hongkong

Noeul entschied sich bewusst gegen ein klassisches Studio-Fotoshooting und wählte stattdessen die Kulisse von Hongkong. Die Ergebnisse sind beeindruckend, wie sie selbst schwärmte: „Viele, die vor mir geheiratet haben, sagten, dass Outdoor-Fotos unvergesslicher sind als Studioaufnahmen. Also habe ich mutig auf Studiofotos verzichtet.“ Das Foto-Team habe ihre Erwartungen übertroffen und sie empfehle diese Erfahrungen allen, die so etwas in Betracht ziehen würden.

Von Rainbow zu neuen Wegen

Noeul debütierte 2009 als Teil von Rainbow, einer Girlgroup unter DSP Media, die mit Hits wie „A“ und „To Me“ Erfolge feierte. Die Band zeichnete sich durch ihre vielfältigen Konzepte und den starken Zusammenhalt der Mitglieder aus. Trotz ihrer Auflösung im Jahr 2016 bleibt Rainbow ein beliebter Name unter K-Pop-Fans der zweiten Generation.

Nach ihrer Karriere als Sängerin wollte sich Noeul der Schauspielerei widmeten, konnte in der Branche jedoch offenbar nicht richtig Fuß fassen. 2013 eröffnete sie ein Café in Seoul.

Mit ihrer Hochzeit beginnt Noeul nun ein neues Kapitel in ihrem Leben. Die Fans und ehemaligen Bandkolleginnen senden ihr bereits zahlreiche Glückwünsche.