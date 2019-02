Raffinierter Diebstahl in Remseck

1 Diebe sind in eine Tiefgarage eingedrungen, so ähnlich wie auf diesem Symbolbild. Foto: dpa

Besonders trickreich sind Diebe in Remseck im Kreis Ludwigsburg vorgegangen, um in eine Tiefgarage einzubrechen. Mit schwarzer Farbe konnten sie den Infrarot-Sensor ausschalten – und machten fette Beute.

Remseck - Besonders raffiniert sind nach Angaben der Polizei unbekannte Diebe in Remseck vorgegangen, um vier Autoräder aus einer Tiefgarage zu stehlen. Im Laufe des Donnerstagvormittags wurden sie in der Denverstraße in Pattonville aktiv und trieben ihr Unwesen. Um das Tor der Tiefgarageneinfahrt zu manipulieren, besprühten die Unbekannten wohl die Infrarotkontakte mit schwarzer Farbe. Dies hatte zur Folge, dass das Tor offen stehen blieb und nicht mehr automatisch schloss.

Räder und Felgen sind mehrere tausend Euro wert

Nachdem sie den Eingang so manipuliert hatten, konnten die Diebe die Tiefgarage problemlos betreten. Zwischen zwei Stellplätzen lagerten insgesamt vier Reifen, die auf Mercedes-Felgen aufgezogen waren. Diese entwendeten die Täter und trugen sie zu ihrem Wagen, um damit zu fliehen. Der Wert des Diebesguts dürfte sich laut Polizei auf mehrere tausend Euro belaufen. Die Ordnungshüter haben bislang keine Spur von den Dieben. Der Polizeiposten Remseck sucht dringend Zeugen. Wer etwas gesehen hat, bitte unter 07146 / 280820 melden.