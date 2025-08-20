Raffinierter Aromen-Mix: Sommersalat mit gegrilltem Hähnchen und Pfirsichen

1 Dieser Salat überrascht mit seinem fruchtigen Geschmack. Foto: samael334 / iStock via Getty Images

Für alle, die keine Lust auf langweilige Salate haben: Dieser Mix aus gegrilltem Hähnchen, karamellisierten Pfirsichen und cremigem Ziegenkäse schmeckt nach Sommer und bleibt mit seinen salzig-süßen Aromen im Gedächtnis.











Link kopiert



Sommerlicher Genuss in seiner schönsten Form: Dieser Salat bringt sonnengereifte Aromen direkt auf den Teller. Zart gegrilltes Hähnchen, karamellisierte Pfirsiche und frische Himbeeren treffen auf cremigen Ziegenkäse und knusprige Walnüsse - eine Kombi, die überrascht und begeistert. Perfekt für ein leichtes Dinner im Grünen oder ein besonderes Mittagessen auf Balkon oder Terrasse.