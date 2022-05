1 Königin Letizia greift gerne auf erschwingliche Mode zurück. Foto: imago/PPE

Königin Letizia von Spanien ist für ihre sportlichen Oberarme bekannt. In diesem pinken Hingucker-Kleid mit Cut-Outs gewährt sie nun auch einen Blick auf ihre durchtrainierten Bauchmuskeln.















Königin Letizia von Spanien (49) zeigt ihre durchtrainierten Bauchmuskeln! Die 49-Jährige überraschte bei einer Veranstaltung in Valencia in einem pinken Kleid mit raffinierten Cut-Outs in der Körpermitte. Dazu kombinierte die Ehefrau von König Felipe (54) fuchsiafarbene spitze Pumps und eine Handtasche in derselben Farbe. Ihre Haare trug die zweifache Mutter offen und in große Locken gedreht. Goldene Hoop-Ohrringe komplettierten das Outfit.

Statt auf eine teure Designer-Kreation setzte Letizia auch hier einmal mehr auf ein Kleid von der Stange. Für knapp 62 Euro ist es im Online Shop von "Cayro Woman" erhältlich. Erst Anfang Mai sorgte die 49-Jährige mit einem Kleid von Mango für Aufmerksamkeit. Die Rechtsprofessorin Inmaculada Vivas Tesón erschien im gleichen schwarz-weißen Sommerkleid zu der Veranstaltung. Eigentlich ein absoluter Fauxpas für jede Frau. Doch Letizia nahm es mit Humor: Sie lachte herzlich darüber und umarmte ihren Modezwilling.