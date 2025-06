Raffaello Summer Day: Rebecca und Massimo: Wir sollten öfter eine Date-Night einplanen

Foto: Franziska Krug/Ferrero via Getty Images

Rebecca Mir und Massimo Sinató strahlen beim Raffaello Summer Day in Düsseldorf. "Alleine auszugehen, kommt selten vor", gibt das Ehepaar zu. Umso schöner, dass sie ihre Date-Night mit einem guten Zweck verbinden können.

Palmen, Prominente und Sommerstimmung pur: Zum 14. Mal lud Raffaello zum Summer Day - diesmal erstmals in Düsseldorf. In der Glaskuppel des Ständehaus K21 versammelten sich internationale und deutsche Stars wie Michele Morrone, Nadja Auermann, Franziska Knuppe und Alvise Rigo. Doch während andere Promis ihre Urlaubspläne schmieden, haben Rebecca Mir (33) und Massimo Sinató (44) bereits konkrete Pläne: Ihr Ferienhaus auf Mallorca steht kurz vor der Fertigstellung.

Zielgerade erreicht - in vier Wochen ist alles fertig

"Wir machen gerade unser Ferienhaus auf Mallorca fertig", erzählt der "Let's Dance"-Profitänzer beim Event sichtlich stolz. Die Aufgaben sind dabei klar verteilt: "Ich kümmere mich um den Look und das Design", erklärt Mir. "Ich kümmere mich zum Beispiel um die Materialien und die Lieferungen. In etwa vier Wochen sind wir durch", ergänzt Sinató.

Das Paar, das seit 2015 verheiratet ist und einen gemeinsamen Sohn hat, ist nicht nur wegen der sommerlichen Atmosphäre zum Raffaello Summer Day nach Düsseldorf gekommen, sondern auch für den guten Zweck. Als Botschafter der Hakuna Matata Foundation liegt ihnen besonders das Engagement für Kinder am Herzen. "Wir sind sehr stolz und es ist uns eine Ehre, den Scheck heute zu überreichen", betont Rebecca sichtlich bewegt.

Massimo wird noch konkreter: "Für uns als Eltern eines vierjährigen Jungen ist es ein Bedürfnis, Kindern zu helfen, die nicht selbstverständlich Zugang zu Bildung und einem Gesundheitswesen haben." Die Stiftung setzt sich für die Gesundheitsvorsorge und Früherkennung von Augenerkrankungen bei Kindern in Afrika ein - ein Thema, das den Eltern besonders nahegeht.

Ihr gemeinsamer Sohn steht für Rebecca Mir und Massimo Sinató an erster Stelle. "Alleine auszugehen, kommt selten vor - da müssten wir definitiv öfter mal eine Date-Night einplanen", sagt Mir. "Aber unser Sohn hat nun mal Priorität." Sinató ergänzt: "Wir nutzen die Zeit, wenn er im Kindergarten ist - gehen zusammen ins Fitnessstudio oder mittags essen. Das ist unsere kleine Paarzeit." Mir fügt hinzu: "Wobei wir ihn ehrlich gesagt auch gerne mal früher abholen. Eltern zu sein, ist einfach das Schönste."

Hanna Weig und Jörn Schlönvoigt sind trotz Trennung Freunde

Dem können auch Hanna Weig (29) und Jörn Schlönvoigt (38) nur zustimmen, die zufällig gleichzeitig am roten Teppich eintreffen. Das Paar ist zwar seit drei Jahren getrennt, für die gemeinsame Tochter zieht es jedoch an einem Strang. "Wir verstehen uns sehr gut, das sind wir schon alleine unserem Kind schuldig. Wir gehen sehr respektvoll miteinander um. Das machen viele getrennte Paare falsch. Wir sind befreundet und sehen uns auch jede Woche. Dann unternehmen wir auch mal etwas gemeinsam und gehen mit unserer Tochter zusammen in den Zoo", erklärt Weig.

Amira Aly steht kurz vor ihrem großen Umzug

Amira Aly (32) kam ohne ihren Partner Christian Düren (35) zur Veranstaltung. Die Moderatorin steckt aktuell mitten in den Bauarbeiten für ihr Traumhaus. "Es geht gut voran", verrät die 32-Jährige beim Event, trotz aller Widrigkeiten. "Ich habe ja die Gesamtbauleitung übernommen und habe nicht geahnt, was da auf mich zukommt, ich war da etwas naiv." Was als clevere Sparmaßnahme gedacht war, entpuppte sich als echte Herausforderung. "Ich dachte, ach, das mache ich mal, da können wir etwas Geld sparen. Weit gefehlt."

Zum Glück stimmt die Unterstützung vor Ort: "Die Leute, mit denen ich zu tun habe, haben Mitleid mit mir und erklären mir alles, wenn ich etwas nicht verstehe oder noch eine Genehmigung brauche." Ihr Partner Christian Düren hält sich beim Bauprojekt bewusst zurück. "Das Projekt habe ich gestartet, bevor wir uns kennengelernt haben", erklärt Aly. "Er sagt auch: Das ist dein Projekt. Aber er sagt auch, wenn ihm etwas nicht gefällt und erklärt seinen Standpunkt." Das Paar machte im Sommer 2024 seine Beziehung öffentlich.

Vor allem in Sachen Einrichtung "kommt es schon mal zu unterschiedlichen Meinungen. Das ist ja normal. Er will es gerne praktisch, ich möchte, dass es schön ist." Doch Aly hat ihre eigenen Strategien entwickelt: "Wenn er sagt, das Sofa gefällt mir nicht, kaufe ich es trotzdem", lacht die Moderatorin.

Die Kinderzimmer werden besonders spektakulär: "mit Klettergerüst und Rutschen", schwärmt die Mutter zweier Söhne, die aus ihrer Ehe mit Oliver Pocher (47) stammen. "Die Kinder ahnen das alles noch gar nicht und haben auch selbst nichts eingefordert." Auch an sich selbst hat sie gedacht: "Ich persönlich freue mich auf meinen begehbaren Kleiderschrank." Trotz aller Herausforderungen steht der Zeitplan: Der Einzugstermin im August ist nach wie vor realistisch.

Zu den weiteren Gästen gehörten unter anderem auch Frauke Ludowig und ihre Tochter Nele sowie die "GNTM"-Gewinnerin Alex Mariah Peter.