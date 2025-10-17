Räumungsverkauf bis Jahresende: Teppich Frick in Ludwigsburg schließt

Das Traditionsunternehmen in der Schwieberdinger Straße gibt den Kampf gegen die hohen Energie- und Mietpreise auf. Es ist nicht die einzige Schließung im Landkreis.
Das Traditionsunternehmen „Frick für Wand & Boden“ muss seinen Standort in Ludwigsburg schließen. Nach über 30 Jahren wird das Fachgeschäft in der Schwieberdinger Straße Ende Dezember zumachen. Grund dafür sind laut der Pressemitteilung des Unternehmens die hohen Energie- und Mietkosten sowie „die dramatische Kaufzurückhaltung“ der Kunden.