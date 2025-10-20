In einem teilweise besetzten Haus in Berlin-Mitte stehen Räumungen an. Das wollen die aktuellen Bewohnerinnen und Bewohner nicht hinnehmen.
Berlin - Bei einer Protestaktion gegen die Räumung eines teils besetzten Hauses in Berlin-Mitte ist die Polizei gegen den Einsatz von Pyrotechnik vorgegangen. Aus einzelnen Fenstern des Gebäudekomplexes in der Habersaathstraße sei Pyrotechnik geworfen oder geschossen worden, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Die Einsatzkräfte hätten deshalb zum Schutz Helme aufgesetzt.