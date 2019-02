Räuberischer Diebstahl in Sportgeschäft in Bietigheim-Bissingen

1 In Bietigheim-Bissingen wollte ein 63-Jähriger Sportkleidung klauen. Ohne Erfolg. Foto: dpa

Beim Versuch, Kleidung aus einem Sportgeschäft in Bietigheim-Bissingen zu stehlen, ist ein 63-Jähriger erwischt worden. Er muss jetzt mit einer Anzeige wegen räuberischen Diebstahls rechnen.

Bietigheim-Bissingen - Ein 63-Jähriger hat am Samstagabend versucht, Kleidung im Wert von 85 Euro aus einem Sportgeschäft in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) zu stehlen. Dabei hat der Mann allerdings die Rechnung ohne die Mitarbeiter gemacht: Zwei von ihnen beobachteten den Senior dabei, wie er mehrere Bekleidungsgegenstände zwar mit in die Umkleidekabine nahm, jedoch ohne diese das Ladengeschäft verlassen wollte.

Mann leistet Gegenwehr

Wie sich herausstellte, hatte der 63-Jährige zuvor das vermeintliche Diebesgut in seiner Jackentasche verstaut. Daraufhin sprachen die beiden Mitarbeiter ihn an. Der Mann wurde handgreiflich, konnte aber festgehalten werden, bis die Polizei mit zwei Streifenwagen eintraf.

Der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen. Der 63 Jahre alte Täter muss jetzt mit einer Anzeige wegen räuberischen Diebstahls rechnen.