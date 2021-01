Räuberischer Diebstahl in Ludwigsburg

1 Die Polizei konnte den Verdächtigen schließlich festnehmen. (Symbolfoto) Foto: picture alliance / dpa/Franziska Kraufmann

Nach einem mutmaßlichen Ladendiebstahl in Ludwigsburg setzt ein 28-Jähriger zur Flucht an und fällt von einer Rolltreppe. Er wird kurz ohnmächtig. Als er wieder zu sich kommt, attackiert er einen Sicherheitsmitarbeiter.

Ludwigsburg - Ein 28 Jahre alter, erheblich betrunkener Mann soll am Dienstagabend in einem Lebensmittelgeschäft im Bahnhofsgebäude in Ludwigsburg Kaugummis und kleine Schnapsflaschen gestohlen haben. Bei seiner Flucht stürzte der Verdächtige von einer Rolltreppe und wurde kurzzeitig ohnmächtig.

Wie die Polizei meldet, soll sich der 28-Jährige gegen 18.25 Uhr Kaugummis und kleine Schnapsflaschen in seine Tasche gesteckt und den Einkaufsmarkt ohne zu bezahlen verlassen haben. Als ihn ein Sicherheitsmitarbeiter darauf ansprach, flüchtete er über die Rolltreppe nach oben. Dabei stolperte er und verlor das Gleichgewicht. Der Sicherheitsmitarbeiter, der die Verfolgung aufgenommen hatte, konnte den Sturz zwar abfangen, jedoch nicht verhindern, dass der Flüchtende sich verletzte und kurz ohnmächtig wurde.

Als er den 28-Jährigen von der Rolltreppe gezogen hatte, kam dieser wieder zu sich und versuchte, den Sicherheitsmann mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Daraufhin rannte er wieder über die Rolltreppe nach oben und versuchte erneut, dem Mann zu schlagen. Erst mit Hilfe eines weiteren Mitarbeiters der Sicherheitsfirma konnte der Tatverdächtige am Boden fixiert werden, bis die Polizei eintraf. Der bereits einschlägig in Erscheinung getretene Verdächtige wurde vorläufig festgenommen. Ein Haftrichter schickte den 28-Jährigen schließlich ins Gefängnis.