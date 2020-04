1 Die Polizei hat in Bietigheim-Bissingen am Dienstag vier Personen festgenommen, die an Ladendiebstählen beteiligt waren. Foto: dpa/Silas Stein

Der 51-jähriger Mitarbeiter eines Kauflands hat es am selben Tag gleich zweimal mit renitenten Ladendieben zu tun. Der Mann wird bei den Auseinandersetzungen leicht verletzt. Die Polizei nimmt insgesamt vier Personen fest.

Bietigheim-Bissingen - Einen solch ereignisreichen Tag haben wohl auch Ladendetektive nicht allzu oft: Ein 51-jähriger Detektiv aus Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) musste sich am Dienstag gleich zweimal gegen renitente Diebe zur Wehr setzen. Wie die Polizei berichtet, hatte er gegen 16.15 Uhr einen 46-Jährigen im Kaufland an der Prinz-Eugen-Straße beobachtet, wie er eine Schachtel Zigaretten in der Jackentasche seines 48-jährigen Begleiters verschwinden ließ. Der Ladendetektiv sprach den 46-Jährigen auf dem Parkplatz deshalb an, es kam zu einem Gerangel. Als Passanten eingriffen, stieg der 46-Jährige in sein Auto und fuhr davon. Der 48-jährige rannte zu Fuß in Richtung Bahnhof davon. Die Polizei nahm das Duo kurze Zeit später fest.

Während der 48-jährige wieder auf freien Fuß entlassen wurde, wurde der 46-jährige Tatverdächtige am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn wegen räuberischen Diebstahls einem Haftrichter vorgeführt.

Gegen 19.25 Uhr erwischte der Ladendetektiv dann eine 43-Jährige, die etwa zehn Schachteln Zigaretten in ihrer Handtasche und unter ihrer Kleidung versteckt hatte. Als er sie ansprach, trat die Frau nach dem Mitarbeiter des Einkaufsmarktes und wollte sich losreißen. Auch ihr 24-jähriger Begleiter mischte sich ein, bedrängte den 51-Jährigen und spuckte ihm ins Gesicht. Der Ladendetektiv wurde bei der Auseinandersetzung – wie auch schon beim Gerangel zuvor – leicht verletzt. Auch die 43-jährige Frau und der 24-Jährige wurden festgenommen. In beiden Fällen ermittelt die Kriminalpolizei wegen räuberischen Diebstahls.