Schulmädchen mit SUV überfahren Mutter zu zehnmonatiger Bewährungsstrafe verurteilt

Eine Frau will im Dezember 2018 ihre Kinder in Mönchengladbach zur Schule bringen. Mit ihrem SUV fährt sie ein achtjähriges Mädchen an, das an den Folgen des Unfalls stirbt. Nun hat das Amtsgericht ein Urteil gefällt.