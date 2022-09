1 Die Polizei sucht Zeugen. Foto: dpa/Patrick Pleul

Ein Unbekannter hat in Asperg eine Seniorin bestohlen und anschließend einem jungen Mann ins Gesicht geschlagen.















Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen eines räuberischen Diebstahls, der sich am Freitag in der Asperger Innenstadt ereignete. Eine 88-Jährige war gegen 11.45 Uhr in der Markgröninger Straße mit ihrem Rollator unterwegs, als ein bislang unbekannter Täter auf einem Fahrrad an ihr vorbeifuhr. Der Unbekannte riss eine Handtasche, die an einem Griff des Rollators hing, an sich und flüchtete entlang der Markgröninger Straße in Richtung Kreisverkehr.

Ein 19-Jähriger, der das Geschehen beobachtete, nahm geistesgegenwärtig die Verfolgung auf und stellte ihn schließlich in der Ludwigstraße. Beim Versuch, dem Täter die Tasche abzunehmen, schlug dieser dem 19-Jährigen ins Gesicht und drängte ihn zurück. Dem jungen Mann gelang es dennoch, die Tasche an sich zu nehmen, während der Unbekannte in Richtung Schillerstraße flüchtete.

Der 19-Jährige die Handtasche zum Polizeiposten Asperg, wo auch die 88-Jährige Anzeige erstattete. Hier stellte sich heraus, dass es dem Täter gelungen war, einen dreistelligen Bargeldbetrag aus der Tasche zu entwenden. Es soll sich um einen 175 bis 180 Zentimeter großen, etwa 35 Jahre alten Mann gehandelt haben. Er hatte einen dunklen Teint und einen Fünftagebart.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden

Bekleidet war er mit einer Jogginghose und einem Sweatshirt. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein Damenrad. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 08 00 / 1 10 02 25 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.