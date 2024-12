Räuber stiehlt Tasche in Waiblingen: Unbekannter reißt Autotür auf und raubt Beifahrer eine Tasche

1 Die Polizei sucht nach Zeugen. Foto: dpa/Soeren Stache

Als ein Firmenwagen am Montagvormittag in Waiblingen an einer Kreuzung halten muss, öffnet ein Unbekannter die Autotür, entreißt dem Beifahrer eine Tasche und flüchtet. Nun sucht die Kripo nach Zeugen.











Die Polizei sucht nach einem Mann, der am Montag gegen 11.10 Uhr an der Kreuzung von Emil-Münz-Straße und Karolingerstraße in Waiblingen eine Tasche aus einem haltenden Firmenwagen gestohlen hat. Der unbekannte Täter öffnete die Fahrertür, entriss dem Beifahrer die Tasche und floh in einem hellen Kleinwagen in Richtung Fellbach. Laut Polizei hatten die Tasche und ihr Inhalt nur geringen Wert.