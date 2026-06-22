Rätselspaß im Kreis Ludwigsburg: Gegen die Katzen-Herrschaft – das steckt hinter dem Dog-Escape-Abenteuer

Ein Hund, neun Rätsel und 45 Minuten Zeit, um die Hundewelt zu retten. Das Dog-Escape-Abenteuer setzt auf gemeinsame Erlebnisse von Mensch und Hund.
Der Ausweg ist versperrt. Die achtjährige Alicia dreht an den Zahlen des Vorhängeschlosses – ihre tapfere Hündin Kira neben sich. Die Zeit rennt. Denn Katzen drohen, die Weltherrschaft zu übernehmen. Es klickt. Der Code scheint zu stimmen! Schnell huschen sie durch das Tor. Ihre Mission: den Safe finden und ein Leckerli-Rezept vernichten, das alle Hunde in Zombies verwandeln soll. Doch nach dem Tor warten beim Dog-Escape-Abenteuer in Korntal-Münchingen schon die nächsten Aufgaben auf die beiden.