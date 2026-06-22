Rätselspaß im Kreis Ludwigsburg: Ausflüge mit dem Haustier – das steckt hinter dem Dog-Escape-Abenteuer

Der Ausweg ist versperrt. Die achtjährige Alicia dreht an den Zahlen des Vorhängeschlosses – ihre tapfere Hündin Kira neben sich. Die Zeit rennt. Denn Katzen drohen, die Weltherrschaft zu übernehmen. Es klickt. Der Code scheint zu stimmen! Schnell huschen sie durch das Tor. Ihre Mission: den Safe finden und ein Leckerli-Rezept vernichten, das alle Hunde in Zombies verwandeln soll. Doch nach dem Tor warten beim Dog-Escape-Abenteuer in Korntal-Münchingen schon die nächsten Aufgaben auf die beiden.

Die Idee für das ungewöhnliche Mensch-Hund-Abenteuer stammt von den Tammern Nadine und Markus Herrmann von der Hundeschule „Nachbars Lumpi“. Bereits zum vierten Mal haben sie ein Dog-Escape-Game auf die Beine gestellt. „Es ist ein klassisches Escape-Game. Das heißt, es gibt die Aufgabe, Rätsel zu lösen. Teilweise für den Menschen, teilweise hilft der Hund mit“, erklärt Markus Herrmann. Der Gedanke dahinter: Mensch und Hund sollen die Rätsel gemeinsam lösen. Der Vierbeiner wird dabei zum Teamkollegen bei einer Freizeitaktivität, die sonst meist Menschen vorbehalten ist.

Die Familie der 8-jährigen Alicia will gemeinsam die Hundewelt beim Dog-Escape-Abenteuer in Korntal-Münchingen retten. Foto: Olivia Denner

Escape-Abenteuer können auch für Hunde attraktiv sein

Die Idee kam den beiden bei einem Rätsel-Adventskalender. Als begeisterte Escape-Game-Fans kam ihnen der Gedanke: „Hey, das könnte man doch mit dem Thema Hund kombinieren.“ Generell möchten Nadine und Markus Herrmann Angebote schaffen, bei denen Mensch und Hund gemeinsam aktiv werden können. Gerade Aktivitäten wie Escape Games seien bislang vor allem auf Menschen zugeschnitten. Mit ihrem Konzept wollen die beiden zeigen, dass sich auch solche Freizeitangebote gemeinsam mit dem Vierbeiner erleben lassen. Denn der Wunsch vieler Kunden nach mehr gemeinsamer Zeit mit ihrem Haustier sei groß.

Dafür unterteilten die beiden ihr Trainingsgelände in drei Bereiche mit jeweils drei Stationen. Ziel ist es, sich aus den einzelnen Bereichen herauszurätseln, indem bei jeder Aufgabe eine Zahl für die Schlosskombination erspielt wird. Am Schluss gilt es dann nur noch, den Safe zu knacken. Offiziell hatte man 45 Minuten Zeit dafür – doch auch nach Ablauf der Frist kann weitergespielt werden.

Nadine und Markus Herrmann von der Hundeschule „Nachbars Lumpi“ bieten gerne gemeinsame Hunde-Erlebnisse an. Foto: Olivia Denner

Hündin Kira stellt sich mit ihrer Familie der Aufgabe

Eine der Teilnehmerinnen ist die 8-jährige Alicia, die gemeinsam mit ihrer Mutzer das Abenteuer ihrem Vater Peter Weinmann geschenkt hat. Mit dabei: ihre 4-jährige Labrador-Dame Kira. Bevor es losgeht, liest Alicia die Geschichte hinter dem Rätselspiel vor: Eine böse Hundetrainerin möchte alle Hunde mit vergifteten Leckerlis in Zombies verwandeln! Das Ziel ist es, den Safe zu finden und das Rezept für die vergifteten Leckerlis zu sichern. „Macht schnell“, motiviert Alicia ihr Team auf dem Weg zum ersten Gelände – schließlich geht es ja auch um die Rettung der Hundewelt!

Dort angekommen heißt es für die Menschen: Plastikfiguren aus dem Wasser angeln und später ein Puzzle lösen. Hündin Kira muss hingegen ihr Geschick beim Flaschendrehen beweisen. Die Familie meistert alle drei Missionen und findet die Zahlenkombi für das erste Schloss schnell heraus. Auch in den nächsten Stationen werden sowohl Hund als auch Besitzer immer wieder auf die Probe gestellt.

Wie zum Beispiel gegen Ende des Abenteuers. Die letzte Station stellt nämlich zeitlich die größte Herausforderung dar: Während Alicia schonmal versucht am Schloss die dritte Zahl zu erraten, will ihr Vater sich noch nicht davon abbringen lassen, des Rätsels Lösung zu finden. Mit Erfolg: Kurze Zeit später schließt Alicia freudig den Safe auf und beendete damit triumphierend das Escape-Abenteuer. Insgesamt benötigte die Familie etwa eine Stunde für die Rettung der Hundewelt. Bestzeit an diesem Tage seien laut der Hundeschule 53 Minuten gewesen.

Sandra Strahl unterstützt Hündin Kira beim Flaschendrehen. Foto: Olivia Denner

Das Hunde-Abenteuer sorgt für gemeinsame Erlebnisse

Für Alicia ein gelungener Freitagabend: „Mir hat’s viel Spaß gemacht. Ich fand es toll, dass ich so viel mitknobeln konnte“, bewert die 8-Jährige das Abenteuer. Auch ihren Eltern hat die Herausforderung gefallen. Für sie lag der Reiz vor allem darin, dass die ganze Familie eingebunden war – inklusive Hund: „Man musste echt viel überlegen. Es war toll, dass sowohl unsere Tochter als auch unser Hund so viel machen konnten“, so Sandra Strahl.

Am Ende geht es nicht nur darum, wer den Safe wie schnell knackt. Entscheidend ist eher die gemeinsame Erfahrung von Mensch und Tier, sagen Nadine und Markus Herrmann. Dass Formate wie das Dog-Escape-Game solch einen guten Anklang finden, zeigt, dass viele Hundehalter mehr suchen als reine Beschäftigung für ihren Vierbeiner. Gefragt sind gemeinsame Erlebnisse, bei denen der Vierbeiner nicht nur am Rand steht, sondern aktiv in das Geschehen und die Familie eingebunden wird.