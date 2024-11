1 Feuerwehrleute löschen den Lamborghini Urus. Das Fahrzeug ist nicht mehr zu retten. Foto: Feuerwehr Stuttgart

In der Nacht auf Sonntag brennt ein Lamborghini in Stuttgart-Mitte lichterloh. Auch ein Fahrzeug der Stadt Stuttgart wird beschädigt. Es entsteht ein immenser Schaden. Die Polizei sucht Zeugen.











Link kopiert



Ein Sportwagen der Marke Lamborghini ist in der Nacht auf Sonntag in der Stuttgarter Innenstadt in Vollbrand geraten. Wie die Polizei mitteilte, entdeckten Zeugen das brennende Luxusfahrzeug gegen 3.30 Uhr an der Schillerstraße und wählten den Notruf.