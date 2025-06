Rätselhafter Vorfall: Ermittlung nach vorgetäuschter Kinderhochzeit in Disneyland

1 In einem rätselhaften Fall um eine wohl vorgetäuschte Kinderhochzeit im Disneyland Paris ermittelt die französische Justiz. (Archivbild) Foto: Francois Mori/AP/dpa

Meaux - Wegen einer vorgetäuschten Kinderhochzeit im Disneyland Paris hat die französische Justiz ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der mutmaßliche Auftraggeber der simulierten Hochzeitszeremonie mit einem neunjährigen Mädchen kam in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft Meaux mitteilte. Die Ermittlungsbehörde wirft dem 39 Jahre alten Mann Betrug, Vertrauensmissbrauch und Identitätstäuschung vor. Wegen sexueller Vergehen an Minderjährigen sei der Brite, der bei der Zeremonie den Bräutigam mimte, in seinem Heimatland vorverurteilt.