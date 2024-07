Rätselhafter Post: Hat Britney Spears den Männern abgeschworen?

1 Britney Spears sorgt erneut für Verwirrung bei ihren Fans. Foto: imago images/MORA/Everett Collection

Britney Spears hat bei Instagram gegen ihren mutmaßlichen Ex-Partner Paul Richard Soliz ausgeteilt. Im Anschluss deutete sie an, dass sie keinen Mann mehr an ihrer Seite haben will. Doch bei der Aussage blieb es nicht.











Link kopiert



Britney Spears (42) hat erneut mit Beiträgen bei Instagram für Aufsehen gesorgt. Wie "Page Six" berichtet, hat die Sängerin am vergangenen Sonntag (7. Juli) in einer Instagram-Story ihre Wut über ein Erlebnis mit ihrem angeblichen Ex-Partner Paul Richard Soliz zum Ausdruck gebracht.